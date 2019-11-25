Через лікарняний Крумханзла правління Приватбанку тимчасово очолить фіндиректор

На період відсутності голови правління Приватбанку Петра Крумханзла правління банку очолить його заступник, фінансовий директор Ганна Самаріна.

Про це повідомила пресслужба банку.

"У нас це стандартна практика: на час відпустки, відрядження, лікарняного автоматично призначається в.о. кожного керівника", - йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що банк працює у звичному режимі.

"Була необхідність у медичній допомозі та діагностиці. Пан Крумханзл почуває себе добре, ніякої загрози здоров'ю немає. Зараз він знаходиться в лікарні. Після кількох днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи", - заявили у пресслужбі.

Нагадаємо:

У суботу голова правління Приватбанку Петр Крумханзл був госпіталізований після занять у спортзалі.

У пресслужбі банку спростували діагноз "інфаркт", про який раніше повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Чех Петр Крумханзл очолив Приватбанк на початку 2018 року. До того він працював операційним директором Home Credit China.

З 2008 року по 2011 рік Крумханзл працював в Україні операційним директором "Райффайзен банку аваль", після чого повернувся до ЄС і зайнявся консалтингом у сфері фінансових послуг.

Економічна правда