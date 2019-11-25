На приватизацію уже погодили 415 об'єктів — Фонд держмайна

Станом на 25 листопада Фонд держмайна спільно з міністерствами та відомствами погодив на приватизацію 415 об'єктів.

Про це заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Фонд додатково прийняв на приватизацію ще 76 позицій від 6 міністерств та відомств, що включають державні підприємства, єдині майнові комплекси та пакети акцій, а минулого тижня Мінекономіки розпочато передачу 339 підприємств в управління ФДМУ та подальшої приватизації.

Разом уже 415 об‘єктів", – сказав керівник Фонду.

За його словами, найбільшу кількість об’єктів передали Мінекономіки, Мінекоенерго, а також Мінінфраструктури.

Серед переданих об’єктів є "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ", "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод".

Сенниченко додав, що після опрацювання документів та підготовки максимально відкритої інформації про ці об’єкти планують виставити їх на аукціони ProZorro.Продажі.

Він уточнив, що спільно з проектним офісом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства та за дорученням прем‘єр-міністра Олексія Гончарука вже проаналізовано 1400 державних підприємств.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський доручив до 31 грудня 2019 року передати 500 держпідприємств Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Всі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.

Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.

Економічна правда