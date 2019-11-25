Україна готова лібералізувати автоперевезення з Туреччиною на початку 2020 року

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про готовність української сторони внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення та лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Туреччиною вже на початку 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

25 листопада в рамках робочого візиту до Лондона Криклій провів двосторонню зустріч із міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Джахит Тураном.

Український міністр відзначив плідну співпрацю у сфері транспорту між країнами і підкреслив, що Україна високо цінує дружні відносини з Турецькою Республікою.

Криклій подякував Анкарі за підтримку України та позицію щодо невизнання анексії Криму. "Постійні провокації, зокрема, розповсюдження російськими ЗМІ недостовірних повідомлень про паромне сполучення між Туреччиною та анексованим Кримом, не досягнуть мети дестабілізувати відносини між Україно та Туреччиною", - сказав він.

Міністри відзначили українсько-турецький діалог з питань співробітництва в сфері морського пошуку і рятування, обговорили перспективи розвитку комбінованих перевезень двома країнами, співпрацю сторін у сфері авіаційного сполучення, результатом якого є стабільне зростання обсягів пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Криклій наголосив, що Україна зацікавлена в залученні інвесторів у транспортну галузь, зокрема, найближчим часом запланована концесія портів, аеропортів, залізничних вокзалів та доріг.

Європейська правда