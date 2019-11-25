У Нацкомісії зв'язку прокоментували продаж Vodafone Україна

Продаж другого за величиною українського мобільного оператора "Vodafone Україна" азербайджанській компанії Bakcell не матиме істотного впливу на його роботу.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександр Животовський.

"Вважаю, зміна власника не повинна відчутно вплинути на діяльність ПрАТ "ВФ Україна", - сказав він.

Крім цього, Животовський підтвердив, що компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і всі її тарифні плани та послуги продовжать діяти.

"Якщо говорити про взаємодію компанії з регулятором, то ми сподіваємося на продовження конструктивного діалогу в усіх напрямках, в тому числі і щодо виконання указу президента щодо максимального покриття території України широкосмуговим доступом до інтернету", - зазначив голова НКРЗІ.

Нагадаємо:

Російська телеком-компанія МТС 25 листопада офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell.