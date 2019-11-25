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Антимонопольний комітет зробив зауваження КМДА через "Картку киянина"

Понеділок, 25 листопада 2019, 13:04

В Антимонопольному комітеті висловили зауваження щодо монопольного становища Ощадбанку в обслуговуванні "Карток киянина".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Зазначається, що в Комітет звернулися мешканці Києва, яких непокоїли "розміри та порядок стягнення комісійної винагороди АТ "Ощадбанк" - єдиного банку, що обслуговує вказаний проєкт".

У результаті перевірки АМКУ встановив, що у 2016-2018 роках до КМДА із пропозиціями про співпрацю у межах проєкту "Картка киянина" звертались "Укргазбанк" та Приватбанк. Але вони тривалий час не отримували відповіді від КМДА.

У грудні 2018 року проєкт оновили, а картку перейменували на "Муніципальна картка "Картка киянина".

"Обов’язок залучати до нього суб’єктів, у тому числі банки, покладено вже на КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр". Комунальне підприємство також повинно погоджувати таке залучення із відповідними підрозділами Київської міської державної адміністрації.

Однак з 1 січня 2019 року ситуація не змінилася, і АТ "Ощадбанк" одноосібно обслуговує картку "Муніципальна картка "Картка киянина".

Тобто, діями органу влади створено умови обслуговування картки лише АТ "Ощадбанк" за відсутності у нього конкурентів, а пільговиків міста Києва позбавлено можливості вибору банку", - підкреслюють в АМКУ.

Зазначається, що за наявності конкуенції між кількома банками жителі Києва могли б обрати банк з більш вигідними умовами обслуговування картки.

Для недопущення порушення конкурентного законодавства Комітет надав рекомендації органам влади.

Про результати їхнього розгляду КМДА та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" мають повідомити у 30-денний строк.

Економічна правда

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Київ АМКУ Ощадбанк

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