Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона
Понеділок, 25 листопада 2019, 12:26
Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про затримання фури, яка перевозила контрабандні цигарки на 2,7 мільйона гривень.
Джерело: пост Нефьодова у Facebook
Пряма мова: "Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд.
У мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2.7 мільйона гривень".
Деталі: За словами Нефьодова, контрабандний товар вилучили, склали протокол, на порушників чекає штраф.
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