Оточення Джуліані хотіло посунути Коболєва і продавати американський газ

Голова дивізіону "Газ" НАК "Нафтогазу України" Андрій Фаворов заявив, що близькі до Рудольфа Джуліані бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман пропонували продавати американський газ в Україну і хотіли змінити керівництво "Нафтогазу".

Про це він заявив CNN.

Фаворов сказав, що зустрічався з Парнасом і Фруманом під час енергетичної конференції в Х'юстоні в березні.

"Було ясно, що ці двоє планують укласти угоди щодо природного газу в Україні, щоб просунути свої власні ділові інтереси. Фаворов сказав, що вони припускали, що їх зв'язки з урядом США і Джуліані допоможуть їм домовитися про такі угоди", - зазначили у виданні.

Фаворов заявив, що Парнас і Фруман намагалися завербувати його, щоб замінити генерального директора Нафтогазу.

Таку пропозицію він назвав "приголомшливою", але "абсолютно божевільною". За його словами, він відразу ж відхилив пропозицію.

"Це був мій перший досвід, коли двоє приватних підприємців пропонували або обговорювали питання, які повинні бути частиною зовнішньої політики США", - заявив Фаворов.

За словами Фаворова, Парнас і Фруман "натякали, що у них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопоставленими членами нинішньої адміністрації (США), і у них є інші канали зв'язку". Зокрема, мова йшла і про Джуліані.

Фаворов не знав, чи слід сприймати Парнаса і Фрумана всерйоз, поки через два місяці не зняли з посади посла США в Україні Марі Йованович: "До сьогоднішнього дня мені важко зрозуміти, як це можливо". Адже Парнас і Фруман сказали Фаворову, що Трамп скоро замінить Йованович послом, який більше піддається їх енергетичним інтересам.

Також Парнас і Фруман намагалися укласти угоди між постачальниками скрапленого природного газу в США і Нафтогазом. Але, за словами Фаворова, їм не вистачало досвіду.

Фаворов запевняє, що головна причина, по якій він погодився зустрітися з Парнасом і Фруманом в березні, полягає в тому, що до них приєднався нафтовий магнат Гаррі Сарджант, з яким Фаворов хотів обговорити питання енергетики.

У Фаворова склалося враження, що Сарджент не працював з Парнасом і Фруманом.

Крім того, The Washington Post також повідомила, що Фаворов також зустрічався з Парнасом і Фруманом в травні у Вашингтоні. На питання, чому він погодився на іншу зустріч, Фаворов відповів, що не хоче негативно впливати на свою компанію.

За словами Фаворова, він ніколи не зустрічався і не обговорював щось з Джуліані. Але федеральні прокурори розслідують можливі зв'язки Джуліані з Global Energy Producers, компанією Парнаса і Фрумана.

Сам Джуліані раніше говорив: "Я нічого не знаю про Нафтогаз, крім того, що він існує".

Відзначається, що міністр енергетики США Рік Перрі також наполягав на змінах в Нафтогазі на початку цього року. Так, під час поїздки до Києва на інавгурацію Володимира Зеленського, Перрі поділився списком з чотирьох кандидатів на заміну чинного американського члена міжнародної наглядової ради Нафтогазу.

Як повідомляв Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

Фаворов сказав, що Парнас і Фруман ніколи не згадували Фірташа під час їхніх зустрічей.

Інформація про розмову Фаворова із Парнасом та Фруман з'явилася раніше. Сам Коболєв запевнив, що готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Фаворов - громадянин США, він співпрацює з Міністерством юстиції США у справі Джуліані.

Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Передісторія:

10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.

Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни. За даними журналістів, Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським під час його інавгурації.

За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.

За даними Associated Press, Фруман і Парнас намагались впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" з метою подальшого підписання вигідних контрактів для своїх компаній. Вони нібито просували ідею заміни Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК Нафтогаз на Андрія Фаворова, менеджера газової компанії.

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував повідомлення про те, що США тиснули на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.

Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Українська правда