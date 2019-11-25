Оточення Джуліані хотіло посунути Коболєва і продавати американський газ
Голова дивізіону "Газ" НАК "Нафтогазу України" Андрій Фаворов заявив, що близькі до Рудольфа Джуліані бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман пропонували продавати американський газ в Україну і хотіли змінити керівництво "Нафтогазу".
Про це він заявив CNN.
Фаворов сказав, що зустрічався з Парнасом і Фруманом під час енергетичної конференції в Х'юстоні в березні.
"Було ясно, що ці двоє планують укласти угоди щодо природного газу в Україні, щоб просунути свої власні ділові інтереси. Фаворов сказав, що вони припускали, що їх зв'язки з урядом США і Джуліані допоможуть їм домовитися про такі угоди", - зазначили у виданні.
Фаворов заявив, що Парнас і Фруман намагалися завербувати його, щоб замінити генерального директора Нафтогазу.
Таку пропозицію він назвав "приголомшливою", але "абсолютно божевільною". За його словами, він відразу ж відхилив пропозицію.
"Це був мій перший досвід, коли двоє приватних підприємців пропонували або обговорювали питання, які повинні бути частиною зовнішньої політики США", - заявив Фаворов.
За словами Фаворова, Парнас і Фруман "натякали, що у них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопоставленими членами нинішньої адміністрації (США), і у них є інші канали зв'язку". Зокрема, мова йшла і про Джуліані.
Фаворов не знав, чи слід сприймати Парнаса і Фрумана всерйоз, поки через два місяці не зняли з посади посла США в Україні Марі Йованович: "До сьогоднішнього дня мені важко зрозуміти, як це можливо". Адже Парнас і Фруман сказали Фаворову, що Трамп скоро замінить Йованович послом, який більше піддається їх енергетичним інтересам.
Також Парнас і Фруман намагалися укласти угоди між постачальниками скрапленого природного газу в США і Нафтогазом. Але, за словами Фаворова, їм не вистачало досвіду.
Фаворов запевняє, що головна причина, по якій він погодився зустрітися з Парнасом і Фруманом в березні, полягає в тому, що до них приєднався нафтовий магнат Гаррі Сарджант, з яким Фаворов хотів обговорити питання енергетики.
У Фаворова склалося враження, що Сарджент не працював з Парнасом і Фруманом.
Крім того, The Washington Post також повідомила, що Фаворов також зустрічався з Парнасом і Фруманом в травні у Вашингтоні. На питання, чому він погодився на іншу зустріч, Фаворов відповів, що не хоче негативно впливати на свою компанію.
За словами Фаворова, він ніколи не зустрічався і не обговорював щось з Джуліані. Але федеральні прокурори розслідують можливі зв'язки Джуліані з Global Energy Producers, компанією Парнаса і Фрумана.
Сам Джуліані раніше говорив: "Я нічого не знаю про Нафтогаз, крім того, що він існує".
Відзначається, що міністр енергетики США Рік Перрі також наполягав на змінах в Нафтогазі на початку цього року. Так, під час поїздки до Києва на інавгурацію Володимира Зеленського, Перрі поділився списком з чотирьох кандидатів на заміну чинного американського члена міжнародної наглядової ради Нафтогазу.
Як повідомляв Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
Фаворов сказав, що Парнас і Фруман ніколи не згадували Фірташа під час їхніх зустрічей.
Інформація про розмову Фаворова із Парнасом та Фруман з'явилася раніше. Сам Коболєв запевнив, що готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.
Фаворов - громадянин США, він співпрацює з Міністерством юстиції США у справі Джуліані.
Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа
Передісторія:
- 10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни. За даними журналістів, Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським під час його інавгурації.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- За даними Associated Press, Фруман і Парнас намагались впливати на призначення членів правління "Нафтогазу" з метою подальшого підписання вигідних контрактів для своїх компаній. Вони нібито просували ідею заміни Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК Нафтогаз на Андрія Фаворова, менеджера газової компанії.
- Міністр енергетики США Рік Перрі спростував повідомлення про те, що США тиснули на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.
- Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
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