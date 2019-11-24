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США можуть передбачити санкції за "Північний потік-2" у бюджеті-2020

Неділя, 24 листопада 2019, 14:48

Конгрес США може передбачити санкції проти російського проекту "Північний потік-2" у американському оборонному бюджеті на 2020 рік.

Джерело: Голос Америки з посиланням на оборонне видання Defensenews

Пряма мова голови Комітету міжнародних справ Сенату США сенатора Джима Ріша: "Вікно можливостей зачиняється. Значну частину "Північного потоку" вже побудовано.

Це принесе їм великі видатки. Гадаю, якщо санкції пройдуть, (компанії, які беруть участь у проекті, – ред.) муситимуть закритись і, гадаю, росіяни будуть змушені шукати інші шляхи, щоб це зробити".

Деталі: Закон про національний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США.

Включення положення про санкції до проекту означатиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті.

Текст законопроекту наразі не розкривають. Але, за словами сенатора, положення про санкції буде співзвучним з пунктами законопроекту, поданого у липні сенатором Тедом Крузом.

Той документ пропонує запровадити санкції проти суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу "Північний потік".

США виступають проти втілення "Північного потоку-2", оскільки він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні.​

Українська правда

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