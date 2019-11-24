СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО

СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи.

Джерело: пресцентр СБУ



Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на території ОРДЛО. "Податки" вони вносили до бюджетів псевдореспублік.

В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності.

Українська правда