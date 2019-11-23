Гончарук про візит місії МВФ: Провели конструктивні перемовини

Прем'єр Олексій Гончарук оцінює перемовини з місією Міжнародного валютного фонду як конструктивні.

Джерело: Урядовий портал за підсумками візиту місії МВФ до України

Пряма мова Гончарука: "Ми провели конструктивні перемовини. Місія оцінила істотний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців".

"Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці".

Деталі: Як зазначає Урядовий портал, місія МВФ, що перебувала в Україні 14-22 листопада, також акцентувала увагу на продовженні виваженої економічної політики.

Дослівно Урядовий портал: "За словами міністра фінансів України Оксани Маркарової та голови місії Рона ван Родена, досягнуто прогресу і в дискусіях щодо політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ, що включає підтримку грошово-кредитного, фіскального та фінансового секторів, а також реформ для поліпшення бізнес-середовища, зміцнення верховенства закону та економічного зростання".

Що було раніше: Місія Міжнародного валютного фонду 22 листопада завершила свою роботу в Україні.