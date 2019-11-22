Рахункова палата пояснила різке зростання прибутку Нацбанку

Частина прибутку до розподілу Національного банку, перерахована до держбюджету на 2019 рік, є більшою за мінімальні зобов’язання регулятора не завдяки результатам діяльності торік, а внаслідок ретроспективного застосування змін в обліковій політиці.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов’язань з перерахування коштів до держбюджету за 2018 рік.

"Прибуток до розподілу за результатами діяльності НБУ минулого року становив 46,4 млрд грн і збільшений до 68,5 млрд грн у зв’язку з ретроспективним застосуванням з початку 2018 року змін облікової політики регулятора при визначенні реалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, монетарному золоті та банківських металах через впровадження нового Порядку розрахунку чистої відкритої валютної позиції та визначення нереалізованих і реалізованих результатів за вказаними операціями", - йдеться в звіті.

До державного бюджету регулятор перерахував 64,9 млрд грн з прибутку до розподілу, що на 36,3% більше, ніж мінімальний обсяг зобов’язань НБУ на 2019 рік (47,6 млрд грн).

Рахункова палата зазначає, що НБУ не забезпечив якісного та обґрунтованого планування кошторису адміністративних витрат на 2018 рік. Про це свідчить суттєва відмінність між плановими та фактичними показниками кошторису, а також неодноразові зміни показників, утворення значних нерозподілених лімітів витрат та інвестицій.

Незважаючи на численні коригування, показники кошторису адміністративних витрат Нацбанку недовиконано за витратами на 522 млн грн (17,7%), за інвестиціями – на 386 млн грн (71,1%). Відбулося вивільнення резервів за активами в обсязі 2,6 млрд грн.

Економічна правда