"Укрзалізниця" не планує закуповувати дизель–поїзди в 2020 році

"Укрзалізниця" не планує в 2020 році закупівлю регіональних дизельних поїздів. Відповідні витрати не передбачені проектом фінплану компанії на наступний рік.

Про це заявив глава правління Крюківського вагонобудівного заводу Максим Крамаренко, передає ЦТС.

"ДПКр-3: за контрактом передбачалася закупівля шести, а нині "Укрзалізниця" бере тільки один. На КВБЗ сподівалися, що інші – ще п'ять – поставимо в 2020 році. Але в проекті фінплану УЗ на наступний рік придбання дизель-поїздів не передбачається" , – заявив він.

"А ми, маючи укладений договір, замовили силові установки, інші дорогі комплектуючі, в тому числі і у європейських виробників", – поскаржилися на КВБЗ.

Нагадаємо, що зараз на Придніпровській залізниці проходять випробування першого поїзда ДПКр-3. Поїзд буде експлуатуватися "Укрзалізницею" на маршруті Центральний залізничний вокзал Києва – аеропорт Бориспіль.

Раніше мова йшла про постачання УЗ шести дизель-поїздів КВБЗ. У серпні 2018 року УЗ підписала з КВБЗ договір про постачання їй 6 дизель-поїздів до кінця 2019 року. Сума контракту становила 1,062 млрд гривень, один дизель-поїзд коштує 177 млн ​​гривень.

Пізніше стало відомо, що УЗ зможе закупити в 2019 році тільки один такий поїзд.