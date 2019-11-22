Експорт тваринницької продукції до ЄС ризикує зупинитися з 2022 року

Україна не зможе з 2022 року експортувати свою тваринницьку продукцію до Європейського Союзу, якщо не приведе своє законодавство та нормативні документи у відповідність до нового регламенту ЄС.

По це заявив координатор проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Віталій Башинський під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.

"Якщо Україна не ухвалить законодавчих актів стосовно благополуччя тварин та антибіотикорезистентності, у 2022 році, коли вступить в дію новий регламент ЄС, експорт (тваринницької продукції — ред.) з України буде обмежений", - сказав Башинський.

Він зазначив, що сьогодні в Україні вже широкомасштабно застосовується програма державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у продукції тваринного походження.

"Саме завдяки цій роботі Україна на сьогодні є експортером своєї тваринницької продукції до ЄС", - наголосив експерт FAO.