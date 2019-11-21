ЄС занепокоєний бюджетами Франції та Італії - державні борги зростають

Європейська комісія заявила, що вісім країн-членів ЄС ризикують порушити жорсткі податкові правила блоку наступного року, якщо не досягнуть своїх цілей зі скорочення заборгованості та дефіциту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Серед зазначених країн Італія і Франція, а також шість інших, в тому числі Іспанія, Португалія і Бельгія.

"Серед бюджетних планів, схильних до ризику недотримання, нас найбільше хвилюють ті, у яких рівень боргу високий і недостатньо швидко скорочується", - заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, прямо посилаючись на Італію, Францію, Бельгію та Іспанію.

"Ми запрошуємо всі держави-члени, які ризикують не дотриматися правил, вжити необхідних заходів в рамках національного бюджетного процесу, щоб забезпечити відповідність бюджету 2020 року", - сказав він.

Договори ЄС зобов'язують держави-члени обмежувати свій річний дефіцит менше рівня у 3% ВВП, а державний борг - менше 60% ВВП. Правила заборгованості та дефіциту є наріжним каменем членства в єврозоні, але країни зазвичай виходять за межі.

Особливу стурбованість Брюсселя викликає зростаюча заборгованість Італії, яка, як очікується, зросте до величезних 136,8% ВВП, найвищого в єврозоні, за винятком допомоги Греції.

Державний борг Франції, другої за величиною економіки єврозони, також викликає занепокоєння, оскільки очікується, що до кінця 2020 року його досягне 98,9% ВВП.

Європейська правда