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У Мінекономіки назвали топ-5 областей за площею незареєстрованих сільгоспземель

Четвер, 21 листопада 2019, 17:35

У Міністерстві економіки назвали 5 областей з найбільшими площами сільськогосподарських земель, які не зареєстровані у Державному геокадастрі.

Про це у Facebook повідомив голова міністерства Тимофій Милованов.

Найбільше земель, необлікованих у Держгеокадастрі, виявили у Миколаївський області - 409 тисяч гектарів із загальної прощі сільгоспугідь в області у 2,27 мільйона гектарів.

В Одеській області - 282 тисячі гектарів необлікованих сільгоспземель, у Луганській - 270 тисяч, Запорізькій - 265 тисяч та Херсонській 263 тисячі гектарів.

Нагадаємо, що 13 листопада Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Верховна Рада попередньо повернула в управління місцевим громадам державні землі за межами населених пунктів, а також запустила ліквідацію Держгеокадастру.

Економічна правда

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