FlixBus анонсувала відкриття першого в Україні "зеленого" брендованого маршруту

Німецька транспортна компанія FlixBus відкриє в Україні перший зелений брендований автобусний маршрут.

Про це йдеться у пресанонсі перевізника.

Зазначається, що у FlixBus планують розкрити усі деталі на пресконфренції у грудні. Про те, яким буде маршрут, у компанії не уточнили.

Також FlixBus обіцяє розповісти про підсумки перших 6 місяців роботи в Україні та про плани на 2020 рік.

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