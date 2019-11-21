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FlixBus анонсувала відкриття першого в Україні "зеленого" брендованого маршруту

Четвер, 21 листопада 2019, 16:23

Німецька транспортна компанія FlixBus відкриє в Україні перший зелений брендований автобусний маршрут.

Про це йдеться у пресанонсі перевізника.

Зазначається, що у FlixBus планують розкрити усі деталі на пресконфренції у грудні. Про те, яким буде маршрут, у компанії не уточнили. 

Також FlixBus обіцяє розповісти про підсумки перших 6 місяців роботи в Україні та про плани на 2020 рік.

Читайте також: Засновник та СЕО FlixBus Андре Шваммлайн: через п'ять років усі українці повинні мати FlixBus на увазі

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