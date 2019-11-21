FlixBus анонсувала відкриття першого в Україні "зеленого" брендованого маршруту
Четвер, 21 листопада 2019, 16:23
Німецька транспортна компанія FlixBus відкриє в Україні перший зелений брендований автобусний маршрут.
Про це йдеться у пресанонсі перевізника.
Зазначається, що у FlixBus планують розкрити усі деталі на пресконфренції у грудні. Про те, яким буде маршрут, у компанії не уточнили.
Також FlixBus обіцяє розповісти про підсумки перших 6 місяців роботи в Україні та про плани на 2020 рік.
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