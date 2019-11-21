Рахункова палата звинуватила Нацбанк у неефективних управлінських рішеннях, у НБУ спростовують

У Рахунковій палаті встановили, що незаконні та неефективні управлінські рішення посадових осіб Нацбанку призвели до неекономного використання 16,5 млн грн адміністративних витрат у 2018 році.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов’язань з перерахування коштів до державного бюджету за 2018 рік.

Зазначається, що минулого року 35 працівникам НБУ, які перебували на ліквідованих посадах, виплатили зарплату у сумі 3,6 млн грн через несвоєчасне їх попередження про звільнення відповідальними посадовими особами.

Ще 3 млн грн неекономно використали через поновлення за рішенням суду незаконно звільнених працівників, 9,9 млн грн - на утримання об'єктів НБУ, які не використовуються, наголосили у Рахунковій палаті.

У відомстві заявляють, шо НБУ - єдиний держорган в Україні, який створив власний пенсійний фонд і спрямовує до нього держкошти.

"Цим створено нерівні умови серед працівників органів державної влади, а отже, необхідно внести зміни до законодавства для врегулювання діяльності недержавних пенсійних фондів.

Торік майже 40 млн грн НБУ спрямував на забезпечення діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, що призвело до зменшення прибутку до розподілу, а отже, відрахувань до державного бюджету", - йдеться у звіті.

Також підкреслюється, що Рахунковій палаті не надали матеріалів внутрішнього аудиту Нацбанку за минулий рік.

У відомстві заявили про законодавчу неузгодженість щодо здійснення держаудиту доходів та витрат НБУ.

"Так, відповідно до ЗУ "Про Рахункову палату" має перевірятися виконання кошторису доходів і витрат НБУ.

Водночас згідно із ЗУ "Про Національний банк України" Рахункова палата перевіряє виконання кошторису адміністративних витрат НБУ, а вони минулого року становили лише 13% загальної суми витрат за консолідованою фінансовою звітністю регулятора", - йдеться у заяві.

Зазначається,що Рада НБУ підтримує ініціативу Рахункової палати законодавчо врегулювати існуючі розбіжності щодо здійснення державного аудиту всіх доходів та витрат Нацбанку.

Водночас в НБУ заявили, що, здійснюючи витрати у межах кошторису, завжди детально вивчають питання економічної доцільності та керуються необхідністю прозорого і економного використання державних ресурсів.

"Фінальний звіт і рішення Рахункової палати за результатами перевірки виконання минулорічного кошторису Національний банк отримав 31 жовтня 2019 року. Документи зараз детально вивчаються.

Національний банк у визначені законодавством терміни (протягом одного місяця) надасть Рахунковій палаті план заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також зауваження до звіту і рішення", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда