Havas Media Ukraine запускає в Україні новітню глобальну розробку Mx System

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Mx, Media Experience - наш новий спосіб активації найбільш значущих для аудиторії медіа, коли зв'язок з аудиторією встановлюється з урахуванням специфіки контексту, у якому опинився бренд, а також з урахуванням контенту, що озвучує бренд.

Метод заснований на інструментах, які вже добре зарекомендували себе та які ми використовуємо і в Україні (дослідження CONNECT, Meaningful Brands, софти POLARIS, аналітичний підхід OSEP та інші), об'єднуючи їх результати і допомагаючи будувати більш цілісну картину.

Mx System це 4-фазна система:

1. Аналіз культурного та конкурентного середовища, глибоке занурення у сприйняття і ставлення споживача до бренду.

2. На етапі брифа ми об'єднуємо всі сторони (клієнт, креатив, медіа), керуючись ідеєю бренду (Meaningful Brand Idea) - нашою стратегічною платформою, а також комунікаційною архітектурою і KPI.

3. Потім ми розробляємо Mx (Media Experience), заснований на інтересах і поведінці аудиторії.

4. І, нарешті, ми оцінюємо стандартні показники (отримані KPIs) і показники залученості, щоб визначити, як Mx змінює сприйняття цільової аудиторії.

Особливу увагу ми приділяємо першій фазі. Intelligence послідовно розкриває інформацію про культуру, споживача, бренд і категорії, проте необхідний більш глибокий підхід для медіа. У медіа ми розширюємо фокус для пошуку тачпоінтів, які допоможуть достукатися до цільової.

Ми починаємо з гіпотези про споживача і виробляємо чітке розуміння того, з ким нам слід говорити, ЯК, КОЛИ і ДЕ, щоб це було найбільш ефективно.

Загалом можна з упевненістю сказати, що Mx сфокусований навколо створення правильних комунікаційних рішень, зосереджуючи увагу на відносинах між цільовою аудиторією і контентом, а також на медіа, які найбільш важливі для них.