У Нацбанку очікують досягнення домовленостей з МВФ у цьому році

У Національному банку очікують досягти принципової згоди Міжнародного валютного фонду на фінансову підтримку України до кінця 2019 року.

Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, в інтерв’ю Finance.liga.net

"Наш базовий сценарій - Staff Level Agreement (принципова згода Фонду прокредитувати країну. - ред.) ми отримаємо до кінця року", - заявила заступниця голови НБУ.

Рожкова також відмітила, що місія бачить успіхи в роботі державних інституцій, але є "сили" які хочуть зірвати процес.

"..Ми (НБУ і МВФ - ЕП) говорили в основному про програму і там, безумовно, звучав меседж, що місія бачить прогрес, який відбувається завдяки спільній роботі ОП, Кабміну і Нацбанку.Але при цьому, всі розуміють, що в країні продовжують "працювати" сили, які прагнуть зірвати наше співробітництво", - підкреслила Рожкова.

Заступниця голови зазначила що більшість вимог МВФ виконані і складнощів в цьому плані не передбачається.

"Особливих складнощів я вже не бачу: закон про незаконне збагачення прийнятий, бюджет - теж, анбандлінг Нафтогазу підписаний президентом, наскільки я знаю, скоро будуть сформовані нові незалежні наглядові ради держбанків (Мінфін доукомплектував наглядові ради Ощадбана і Укрексімбанку 20 листопада. - Ред.).

Навіть по самому складному питанню - повернення грошей, витрачених на банки-банкрути - теж останнім часом є прогрес", - заявила Рожкова.

Нагадаємо:

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