У Мінфіні назвали виші з найвищими витратами на студента

Середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням у 2018 році у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) становили 44,6 тисяч гривень.

Про це свідчать дані аналізу, оприлюднені Міністерством фінансів.

За даними Мінфіну, по окремих вишах, цей показник перевищує середнє по країні значення в 2-3 рази.

Усього проаналізували дані по 167 закладах вищої освіти, у яких навчалося 340 тисяч студентів за держзамовленням.

На першому місці за витратами - Льотна академія Національного авіаційного університету - 143 тис грн.

На другому - Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету - 100 тис грн. Замикає топ-3 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв - 83 тис грн.

Також у топ-5: Одеський державний екологічний університет - 77 тис грн та Національний університет "Одеська морська академія" - 75 тис грн.

За даними Мінфіну, сукупні видатки державного бюджету (загальний фонд) на оплату послуг з підготовки фахівців цими закладами у 2018 році становили понад 15 млрд грн.

"Аналіз зокрема показав, що підготовка фахівців закладами вищої освіти сконцентрована в 5 регіонах: м. Києві та Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. На ці 5 регіонів припадає 50% закладів вищої освіти, що отримують кошти з державного бюджету.

Ці заклади навчають понад 59% відсотків студентів за держзамовленням, на підготовку яких припадає понад 65% витрат державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда