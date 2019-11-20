Розкрадання 20 мільйонів з УЗ: НАБУ завершило розслідування щодо екснардепа та радника глави АП

Національне бюро та САП завершили розслідування щодо екснародного депутата від БПП Валерія Іщенка, його фінансового радника та Михайла Бейліна – колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента в 2015 – 2016 роках, які підозрюються в організації схеми розкрадання коштів "Укразалізниці".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Національне бюро та САП завершили розслідування неправомірних дій народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.) із завдання 20 млн грн збитків ДП "Укрзалізничпостач" (з грудня 2015 року – філія АТ "Укрзалізниця") та замаху на заволодіння ще 44 млн грн. 20 листопада 2019 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення".

Що було раніше: НАБУ розслідувало розкрадання понад 20 млн грн "Укрзалізниці". Схема проста: держпідприємству продавали метизну продукцію (гвинти, болти, гайки тощо) за завищеними цінами.

В жовтні детективи НАБУ повідомили про підозру у завданні 20 млн грн збитків "Укразалізниці" ексдепутату від БПП Іщенку, його фінансовому раднику та Бейліну.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до Іщенка з проханням у сприянні організації схеми постачання метизної продукції на "Укрзалізницю" за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками.

У цей же час його помічник також долучається до вчинення злочину, — виконує доручення нардепа щодо фінансів та консультує інших учасників схеми.

Слідчі з’ясували, що Іщенко також звернувся до Бейліна, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП "Укрзалізничпостач".

Службовці ДП мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. В результаті, за домовленістю, службові особи "УЗ" допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові.

Внаслідок цього, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали у січні 2016 року.

В жовтні - листопаді 2016 року повідомлено про підозру колишньому в.о. керівника філії ДП "Укрзалізничпостач", а також організатору злочину – бенефіціару ТОВ "Інкомм", який, у зв’язку із втечею від слідства був оголошений у міжнародний розшук. В березні 2017 року справу скерували на розгляд до Солом’янського районного суду м.Києва.

Українська правда