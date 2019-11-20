Кабмін призначив нових членів наглядових рад 2 держбанків

Кабінет міністрів призначив трьох незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку", а також - незалежного члена наглядової ради "Укрексімбанку".

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Згідно з рішенням уряду, до складу наглядової ради АТ "Ощадбанк" увійшли: Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот, Ігор Мітюков - як незалежні члени. Незалежним членом наглядової ради АТ "Укрексімбанк" призначили Ласло Урбана.

"Метою реформи корпоративного управління державних банків є створення незалежних наглядових рад, вільних від політичного впливу відповідно до найкращих міжнародних практик.

Призначення членів наглядової ради Ощадбанку та Укрексімбанку забезпечить належне функціонування наглядової ради цих державних банків, сприятиме їх ефективному управлінню, виконанню стратегії розвитку, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера", - заявили у Мінфіні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків.

Зокрема, уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Резнікова Олексія, а також Торстена Пауля - члена наглядової ради "Укрексімбанку".

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Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що незалежні наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку будуть сформовані до кінця 2019 року.

Економічна правда