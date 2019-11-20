Одеський порт зекономив 5 мільйонів, урізавши зарплати керівництву

Державне підприємство "Одеський морський торговий порт" зекономило 5 мільйонів гривень за рахунок зменшення у 8-10 разів зарплат свого керівництва.

Про це на зустрічі з представниками колективу портофлоту заявив в.о. директора порту Олексій Мясковський, передає "Думская".

Мясковський сподівається, що фінансовий план 2020 року буде затверджений своєчасно. При цьому аналогічний документ 2019 року досі не прийнятий.

"Фінплан буде орієнтований на позитивний результат, і в ньому буде передбачено підвищення заробітної плати, причому в пріоритеті буде виробничий персонал, а не менеджери", - сказав він.

За його словами, поки фінансовий стан державного підприємства залишається критичним.

"Порт вже довгий час працює в мінус. За результатами дев'яти місяців збитки становлять 80 млн грн і до кінця року можливо виростуть ще на 20 млн грн, а дебіторська заборгованість становить 180 млн грн", - підкреслив в.о. директора.

За словами Мясковського, оздоровити економіку порту планують за рахунок повернення втрачених у минулому позицій.

Зокрема, у вересні ОМТП займав лише 8% ринку буксирних послуг в порту.

Зазначається, що вживаються заходи, які дозволять ліквідувати непрозору конкуренцію з іншими компаніями, за рахунок чого до кінця року вдасться повернути 20-30% ринку.