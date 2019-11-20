Кабмін розпочав централізацію державних колл-центрів — Дубілет
Кабінет міністрів розпочав централізацію колл-центрів та систем опрацювання звернень громадян в органи влади.
Про це повідомив у Facebook міністрів Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, один із способів підвищення ефективності - централізація процесів, що призводить до підвищення якості роботи і скорочення держапарату.
"Я здивувався, коли виявив, що в Кабміні працює понад 50 різних колл-центрів. Майже кожен колл-центр - це купа зайвого дорогого обладнання, а також операторів та їх начальників.
Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр все інше", - розповів міністр.
"Для цього я умовив піти з бізнесу мою колишню колегу по Fintech Band Юлію Гусєву, яка собаку з'їла на створенні колл-центрів в банках.
Ми змінюємо систему мотивації операторів так, щоб вони допомогали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі", - додав він.
Дубілет зазначив, що незабаром запустять підтримку не тільки телефоном чи поштою, а й через мессенжери, як в монобанк.
"Не тому що це модно, а тому що так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає.
Наприклад, зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів неможливо низькі. Будемо створювати для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва", - написав він.
Нагадаємо:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує замінити захищений стаціонарний телефонний зв'язок, яким користуються чиновники Кабміну, спеціальним електронним додатком.
Економічна правда
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