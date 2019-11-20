Кабмін розпочав централізацію державних колл-центрів — Дубілет

Кабінет міністрів розпочав централізацію колл-центрів та систем опрацювання звернень громадян в органи влади.

Про це повідомив у Facebook міністрів Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, один із способів підвищення ефективності - централізація процесів, що призводить до підвищення якості роботи і скорочення держапарату.

"Я здивувався, коли виявив, що в Кабміні працює понад 50 різних колл-центрів. Майже кожен колл-центр - це купа зайвого дорогого обладнання, а також операторів та їх начальників.