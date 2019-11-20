У НБУ розповіли, скільки отримають від продажу Херсонської нафтоперевалки

Нацбанк отримає 170 мільйонів гривень від продажу переданого в іпотеку НБУ Херсонського нафтоперевалочного комплексу, який продали на аукціоні за 200 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку заявили, що вказане майно продали фактично за його ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем.

"Кошти, отримані від продажу нафтоперевалочного комплексу, будуть спрямовані на погашення заборгованості ПАТ Реал Банк за наданим кредитом рефінансування.

У цілому чекаємо надходження 170 млн грн від продажу активу, оскільки 10% від ціни продажу становить виконавчий збір, а 5% - це винагорода організатору торгів", - розповів начальник відділу стягнення заборгованості Управління по роботі з проблемними активами Євген Булавін.

В НБУ також зазначили, що порядок реалізації арештованого майна ДП СЕТАМ не передбачає розкриття даних переможця та учасників торгів. Остаточна інформація про переможця аукціону з'явиться після підписання ним протоколу і перерахування коштів за придбане майно.

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Нагадаємо:

"СЕТАМ" Міністерства юстиції продало на майданчику онлайн-аукціонів OpenMarket Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 200 млн грн, який раніше належав олігарху-утікачу Сергію Курченку.

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Національне антикорупційне бюро відкрило справу стсовно посадових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів за фактом передачі Херсонського нафтоперевалочного комплексу в управління ТОВ "Вествайт Трейд".

15 листопада Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з компанією "Вествайд Трейд" про управління майном Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Аукціон з продажу Херсонської нафтоперевалки відбудеться 18 листопада на майданчику СЕТАМ. Це буде друга спроба виконавчої служби продати об'єкт. Стартова ціна - 161,3 млн грн.

Комплекс виставляється на торги в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості "Реал Банку" за кредитом рефінансування, наданому Нацбанком в листопаді 2013 року. Прострочений борг за цим кредитом становить 787,4 млн грн без урахування відсотків і штрафних санкцій.

У компанії ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якої належить "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка, підтвердили інформацію про подання заявки на участь у аукціоні з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.



Економічна правда