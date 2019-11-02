У РФ передали до суду справу проти ексміністра транспорту України

Генпрокуратура РФ направила до суду кримінальну справу стосовно ексдепутата Верховної Ради, ексміністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого звинувачують у нападі на російське посольство.

Джерело: Генпрокуратура РФ

Дослівно: "Заступник генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського.

Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)".

"Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено до Московського міського суду для розгляду по суті".

Деталі: За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, будучи народним депутатом, спільно з невстановленими особами з числа забороненого в РФ "Правого сектора", взяв участь у нападі на російське посольство в Києві.

"Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами", - стверджують у Генпрокуратурі РФ.

Передісторія:

Рудьковський був заочно арештований в РФ 26 травня 2016 року у справі про напад на російське посольство в Києві.

28 вересня 2018 року його затримали в Москві і помістили під варту.



Адвокати стверджують, що їх підзахисний не переховувався від слідства і нічого не знав про порушення проти нього кримінальної справи.

Рудьковський під час арешту перебував на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі в інституті ім.Сербського.

Українська правда