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Держбанки закінчили 3 квартал з рекордним прибутком — Мінфін

Вівторок, 19 листопада 2019, 15:37

За підсумками 3 кварталу 2019 року банки державного сектору отримали прибуток понад 30 мільярдів гривень - це удвічі більше, ніж прибуток держбанків за увесь 2018 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що станом на 1 жовтня 2019 року прибуток державних банків становив 62,5% прибутку усього банківського сектору. Більше половини усього прибутку банків сформував Приватбанк - 27 млрд грн.

"У 3 кварталі продовжилася тенденція активного зростання споживчого кредитування, яке через високий попит залишається одним із найдохідніших джерел для банків.

Обсяг кредитів фізичних осіб у банках державного сектору в третьому кварталі збільшився на понад 3 млрд грн, або 6,5%  (порівняно з початком року - на 8 млрд грн, або 17%), що в свою чергу позитивно вплинуло на якість кредитного портфеля.

Звітний квартал також характеризувався суттєвим зростанням депозитів корпоративного сектору, обсяг яких порівняно з 01.07.2019 зріс на понад 15 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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