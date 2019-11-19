Радарами TruCAM покриють майже всі великі траси — МВС
Вівторок, 19 листопада 2019, 12:53
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький: "Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках".
Деталі: Зокрема, 20 листопада додається ще 57 ділянок, де працюватимуть прилади TruCAM.
За даними МВС, з початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тисяч порушників.
Підходи, згідно з якими здійснюється фіксація:
- на сайті та у соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;
- на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
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