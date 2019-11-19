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Радарами TruCAM покриють майже всі великі траси — МВС

Вівторок, 19 листопада 2019, 12:53

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький: "Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках".

Деталі: Зокрема, 20 листопада додається ще 57 ділянок, де працюватимуть прилади TruCAM.

За даними МВС, з початку використання приладу (жовтень 2018) патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тисяч порушників.

 
Ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, позначені червоним
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Підходи, згідно з якими здійснюється фіксація:

  • на сайті та у соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;
  • на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Українська правда

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