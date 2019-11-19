SkyUp знову літатиме з Харкова до Парижа

Лоукост-авіакомпанія SkyUp 3 квітня 2020 року відновить виконання польотів з Харкова до Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на avianews.com.

У систему бронювання внесені рейси авіакомпанії з квітня по жовтень з частотою два рази на тиждень — щовівторка і щоп'ятниці.

Вони будуть виконуватися в аеропорт Бове за 70 км від французької столиці, який використовується лоу-костами Wizz Air і Ryanair.

Мінімальна ціна авіаквитків з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі починається від 2200 грн в одну сторону (80 євро) і від 4400 грн в обидві сторони (160 євро).

Влітку SkyUp оголосив, що у вересні призупинить виконання регулярних рейсів Харків-Париж "в зв'язку з оптимізацією програми польотів на період зимової навігації".

Нагадаємо, 9 листопада авіакомпанія SkyUp Airlines виконала свій перший рейс за маршрутом Львів-Париж (аеропорт Бове).

Європейська правда