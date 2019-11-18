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Через туман у Харкові скасували кілька авіарейсів

Понеділок, 18 листопада 2019, 16:37

У аеропорту "Харків" через туман скасували або затримали кілька рейсів.

Джерело: пресслужба аеропорту "Харків" в Facebook

Дослівно: "У зв'язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 15:00 (18.11.2019) в розкладі виконання рейсів аеропорту "Харків" є наступні зміни:

  • Харків-Київ PS 024 (МАУ) скасовано;
  • Харків-Київ PQ 162 (МАУ) затримано до 16:00;
  • Харків-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines) скасовано;
  • Шарм-ель-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) затримано до 19:50;
  • Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) затримано до 17:24;
  • Київ-Харків PS 794 (МАУ) скасовано;
  • Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines) скасовано;
  • Київ-Харків PQ 161 (SkyUp Airlines) затримано до 18:40;
  • Стамбул-Харків TK 6881 (Turkish Airlines) скасовано;
  • Харків-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) затримано до 16:30".

Деталі: В аеропорту закликали заздалегідь перевіряти актуальну інформацію про приліт і виліт рейсів на сайті аеропорту.

У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам потрібно звернутися до авіаперевізників, або за місцем придбання квитка чи туру.

Українська правда

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авіа Харків

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