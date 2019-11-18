Через туман у Харкові скасували кілька авіарейсів
Понеділок, 18 листопада 2019, 16:37
У аеропорту "Харків" через туман скасували або затримали кілька рейсів.
Джерело: пресслужба аеропорту "Харків" в Facebook
Дослівно: "У зв'язку зі складними метеоумовами (туман) станом на 15:00 (18.11.2019) в розкладі виконання рейсів аеропорту "Харків" є наступні зміни:
- Харків-Київ PS 024 (МАУ) скасовано;
- Харків-Київ PQ 162 (МАУ) затримано до 16:00;
- Харків-Стамбул TK 6882 (Turkish Airlines) скасовано;
- Шарм-ель-Шейх PQ 7121 (SkyUp Airlines) затримано до 19:50;
- Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines) затримано до 17:24;
- Київ-Харків PS 794 (МАУ) скасовано;
- Стамбул-Харків TK 1473 (Turkish Airlines) скасовано;
- Київ-Харків PQ 161 (SkyUp Airlines) затримано до 18:40;
- Стамбул-Харків TK 6881 (Turkish Airlines) скасовано;
- Харків-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) затримано до 16:30".
Деталі: В аеропорту закликали заздалегідь перевіряти актуальну інформацію про приліт і виліт рейсів на сайті аеропорту.
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У разі зміни розкладу авіарейсу пасажирам потрібно звернутися до авіаперевізників, або за місцем придбання квитка чи туру.
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