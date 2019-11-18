У Кабміні починають впроваджувати інструменти Google — Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про старт пілотного проєкту з впровадження інструментів Google у Кабміні.

Про це він написав у Facebook.

"Ми домовились з Google, що нам надають 1000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні.

Перш за все я розраховую на Google Docs та Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто "зашерити" документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців та кресленню по ним олівцями", - зазначив міністр.

Він додав, що розраховує на Google Forms.

"Зараз, якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це витрачається купа часу, бо інформація збирається через документи та потім систематизується вручну", - додав Дубілет.

За його словами, цього тижня офіційно почалися курси навчання перших груп співробітників Кабміну.

"Звісно, є випадки, коли інструменти Google використовувати неможна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато.

Все це дуже базові речі, до яких бізнес давно звик, але у державних органах часто-густо доводиться починати саме з таких базових речей", - написав Дубілет.

Економічна правда