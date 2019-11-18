У НБУ пропонують дозволити отримувати готівку з карток у касах магазинів

Національний банк виніс на громадське обговорення пропозицію дозволити власникам платіжних карток отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення "сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом".

У НБУ додали, що такі норми містить також ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до закону по застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить та дозволить проводити подібні операції.

Водночас Нацбанк спростить облік операцій з видачі готівки з карток українців у касах закладів.

Також у НБУ урегулюють питання операцій з переказу готівки нефінансовими компаніями, які мають ліцензію на здійснення грошових переказів.

Економічна правда