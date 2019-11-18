Tesla інвестує майже 4 мільярди євро у свій завод під Берліном - ЗМІ

Американська компанія Tesla має намір інвестувати у свій перший європейський завод під Берліном близько 4 мільярдів євро.

Про це повідомляє газета Bild am Sonntag.

У компанії планують, що після завершення першого етапу будівництва на заводі працюватимуть більше 3 тисяч чоловік, а після закінчення усіх будівельних робіт - від 7 до 8 тисяч.

Зазначається, що початок будівництва у невеликому населеному пункті Грюнхайде, розташованому приблизно в 40 кілометрах на південний схід від Берліна, запланований на перший квартал 2020 року.

Очікується, що будівництво завершиться до кінця 2021 року, а першими будуть випускатися машини Tesla Model Y. Надалі планується випуск в цілому до 150 електромобілів різних моделей щорічно.

Відповідно до угоди про наміри, укладеною між Tesla та урядом федеральної землі Бранденбург, де розташований Грюнхайде, фабрика займе 300 гектарів.

"Обидві сторони будуть намагатися "якомога швидше прийняти обов'язкові рішення" по проекту", - йдеться у повідомленні.

За даними газети, Tesla має намір викупити ще близько 10 га у розташованого поруч центру вантажних перевезень. У разі згоди з боку уряду ФРН і Євросоюзу Tesla може розраховувати на державну підтримку у розмірі близько 300 млн євро.

Про плани побудувати під Берліном так звану Gigafactory (гігафабріку) засновник Tesla Ілон Маск оголосив 12 листопада.