"Енергоатом" замовила прилад удвічі дорожче, ніж "Укренерго" два роки тому

"Енергоатом" 9 жовтня за результатами тендеру замовило шунтуючий реактор на 62,52 мільйона гривень, раніше "Укренерго" купив такі ж реактори удвічі дешевше, за 30 мільйонів гривень.

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До 2 серпня 2020 року для Рівненської АЕС поставлять масляний шунтуючий реактор на напругу 750 кВ виробництва банкрутуючого ПрАТ "Запоріжтрансформатор" Костянтина Григоришина. Його питома вартість складає 23 тис дол за один МегаВольтАмпер потужності.

Раніше на тендерах "Укренерго" такі реактори були вдвічі дешевші. У грудні 2017 року "Укренерго" замовило "Запоріжтрансформатору" такий реактор за 30,00 млн грн., або $9,8 тис за МВА. Тоді ж на тендері щодо ПС 750 кВ "Західноукраїнська" реактор коштував 33,12 млн грн., або $11 тис за МВА.

Мідь, яка є одним з основних матеріалів для виготовлення реактора, за ці два роки подешевшала – на біржі LME котирування знизилаиь на 21%, від $6 844 до $5 658 за тонну.

Запорізька "Автоформула Центр" на чолі з Іваном Швецем належить місцевим жителям Вадиму та Андрію Гашенкам. Останні також низькою інших "тов" пов’язаних з енергетикою.

Переможець має спільний номер телефону 0612895664 із ТОВ "Торговельний будинок "Запорізький завод високовольтної апаратури", яке раніше також належало Гашенкам.

Крім того, раніше Гашенки були кінцевими бенефіціарами КТ "Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов" і компанія" разом із Олександром Вакатовим.

У 2015 році цей завод розіграв підряд ПАТ "Херсонобленерго" на 1,97 млн грн. із ТОВ "Енергоактив – Груп", яке було прописане разом із "АФЦ Інвест" та "АФЦ Завод".

Нині єдиним конкурентом було Львівське управління ПрАТ "Електро" із продукцією фірми "Siemens AG" (Німеччина). Найбільший пакет із 12% акцій компанії "Електро" належить ТОВ "Електро-Закарпаття" Михайла Костака та Дмитра Славича.

Останній володів ТОВ "Електро-будсервіс" з екс-депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів Сергієм Ковачем, сином екс-нардепа Василя Ковача (вийшов із Партії регіонів 20 лютого 2014 р.). Ковач-старший довгий час очолював ПАТ "Закарпаттяобленерго".