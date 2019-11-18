Мініфраструктури пропонує спростити реєстрацію для таксі
Понеділок, 18 листопада 2019, 13:43
В міністерстві інфраструктури пропонують законопроєкт який змінить отримання ліцензії на перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на повідомлення про початок діяльності.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Також, законопроєкт пропонує надати Укртрансбезпеці повноваження по здійсненню держконтролю за дотриманням законодавства про автомобільний транспорт через "контрольне придбання послуг" і надати їй функції адміністрування держреєстру перевізників.
Економічна правда
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