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Мініфраструктури пропонує спростити реєстрацію для таксі

Понеділок, 18 листопада 2019, 13:43
 

В міністерстві інфраструктури пропонують законопроєкт який змінить отримання ліцензії на перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на повідомлення про початок діяльності.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також, законопроєкт пропонує надати Укртрансбезпеці повноваження по здійсненню держконтролю за дотриманням законодавства про автомобільний транспорт через "контрольне придбання послуг" і надати їй функції адміністрування держреєстру перевізників.

Економічна правда

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Мінінфраструктури

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Економічна правда
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