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Співзасновник Microsoft Гейтс знову став найбагатшою людиною світу

Понеділок, 18 листопада 2019, 13:44

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс повернув собі пальму першості у рейтингу багатіїв, обігнавши Джеффа Безоса та Бернара Арно.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що Гейтс посів першу сходинку уперше за більш, ніж 2 роки. 

За даними Bloomberg, вибитися у лідери Гейтсу частково допомогло рішення Пентагону від 25 жовтня про укладення з Microsoft 10-річного контракту обсягом 10 млрд доларів на переміщення IT-систем з фізичних серверів у "хмару". Після цього акції Microsoft подорожчали на 4%, а статки Гейтса оцінюються у 110 млрд доларів.

Водночас акції Amazon, яка також претендувала на цей контракт, але програла його, впали приблизно на 2%. У результаті, статки Безоса оцінюються у 109 млрд доларів, він йде на другому місці.

Замикає топ-3 гендиректор холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (103 млрд доларів).

Також у топ-5 - голова і найбільший акціонер Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (86,6 млрд доларів) та співзасновник Facebook Марк Цукерберг (74,5 млрд доларів).

 

Економічна правда

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