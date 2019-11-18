МАУ скасувала один з рейсів Київ-Запоріжжя, Мотор Січ натомість додала два
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 18 листопада припинила виконання одного з щоденних рейсів за маршрутом Київ - Запоріжжя.
Про це з посиланням на інформацію Запорізького аеропорту повідомляє ЦТС.
При цьому, згідно з інформацією в системі бронювання МАУ, ще один щоденний рейс за цим маршрутом продовжує обслуговуватися - PS085/086.
Відзначимо, що коли в кінці жовтня МАУ оголосила про істотне скорочення кількості рейсів, зазначалося, що між Києвом і Запоріжжям з 18 листопада будуть виконуватися по два щоденних рейси.
Тим часом, авіакомпанія, що базується в Запоріжжі "Мотор Січ" нещодавно відмовилася від виконання рейсів Київ-Львів, Київ-Одеса і Київ-Ужгород. Натомість додала два рейси Запоріжжя-Київ і один Запоріжжя-Мінськ.
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