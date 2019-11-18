Половина нинішніх міністрів колись були ФОПами

Із 20 членів Кабінету міністрів 10 раніше були підприємцями, 5 міністрів закрили ФОП лише в кінці літа – на початку осені 2019 року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Не дивлячись на те, що більшість урядовців були раніше підприємцями, нововведення для малого бізнесу загалом спрямовані на більший контроль малого бізнесу.

Так за останній час уряд вирішив боротися із "псевдо-ФОПами", ініціював прийняття законів про РРО та закон щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, запропонував ввести додатковий податок для ФОП в IT-галузі.

Найчастіше міністри займалися консультаціями з комерційної діяльності та керування й вели діяльність у сфері права.

Хто з міністрів був ФОПом і чим вони займались?

Олексій Гончарук (прем'єр-міністр) — право та адвокатська діяльність;

Михайло Федоров (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації) — освіта;

Олексій Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Володимир Бородянський (міністр культури, молоді та спорту) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Андрій Загороднюк (міністр оборони) — дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

Зоряна Скалецька (міністр охорони здоров'я) — право;



Альона Бабак (міністр розвитку громад та територій) — консультування з питань комерційної діяльності й керування;



Юлія Соколовська (міністр соціальної політики) — бухгалтерський облік й аудит; консультування з питань оподаткування;



Денис Малюська (міністр юстиції) — право;

Дмитро Дубілет (міністр кабінету міністрів) — комп'ютерне програмування, діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

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Економічна правда