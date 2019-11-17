Економіка Гонконгу вперше за 10 років скотилася в рецесію
Економіка Гонконгу в третьому кварталі 2019 року вступила в рецесію вперше за останні десять років через антиурядові протести та ескалацію торгового спору між США та Китаєм.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними офіційної статистики, ВВП Гонконгу в липні-вересні скоротився на 3,2% в квартальному вираженні з урахуванням сезонних чинників.
У річному вираженні зниження становило 2,9%.
Скорочення економіки фіксується другий квартал поспіль, що відповідає технічному визначенню рецесії.
"Внутрішній попит значно погіршився в третьому кварталі, оскільки місцеві соціальні хвилювання сильно позначилися на споживчій активності, а стримані економічні перспективи чинили тиск на споживання та інвестиційний клімат", - йдеться в повідомленні уряду Гонконгу.
Зокрема, падіння роздрібних продажів в серпні було рекордним за весь час ведення статистики — 23% в річному вираженні. У вересні показник впав на 18,3%.
Влада міста також погіршила прогноз ВВП на поточний рік і тепер очікує скорочення на 1,3%, тоді як попередній прогноз передбачав зростання на 0-1%.
Якщо негативний прогноз збудеться, річне зниження економіки Гонконгу стане першим з 2009 року.
При цьому аналітики побоюються, що спад може бути сильнішим і тривалішим, ніж під час світової фінансової кризи 2008-2009 років і епідемії атипової пневмонії в 2003 році.
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