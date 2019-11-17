Поїзд Львів — Берлін зі стиковкою в Перемишлі почне курсувати щодня

Поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.

Джерело: ЦТС

Деталі: Згідно з зимовим розкладом, потяг "Укрзалізниці" №89 щоденно відправлятиметься зі Львова о 16:20 та прибуватиме до Перемишля у 18:19. Поїзд Перемишль-Вроцлав-Берлін буде відправлятися о 19:57, прибуваючи на центральний ж/д вокзал Берліна в 9:48.

У зворотному напрямку поїзд з німецької столиці буде виїжджати в 18:43 і прибувати до Перемишля о 8:38, а поїзд до Львова відправлятиметься з польського міста в 10:18.

До 15 грудня поїзд Львів-Перемишль курсуватиме тільки по неділях і в деякі додаткові дні.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" планує повернути поїзд Київ-Берлін у 2020 році.

Українська правда