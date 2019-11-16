Гончарук і Маркарова поговорили з місією МВФ про нову програму

Прем’єр Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією Міжнародного валютного фонду в Україні умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Гончарук та Маркарова 15 листопада зустрілися керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

Керівник місії МВФ відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Пряма мова Гончарука: "Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент.