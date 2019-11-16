В Іспанії закрили справу, у якій фігурував Фірташ — ЗМІ

Іспанський слідчий суд № 21 в Барселоні закрив кримінальну справу щодо 17 осіб, зокрема й українського олігарха Дмитра Фірташа.

Джерело: Видання El Español з посиланням на одного з суддів, який розглядає справу.

Дослівно: "Зміст матеріалів розслідування сьогодні ґрунтується виключно на підозрах та не містить вагомих доказів, які б вказували на наявність ознаки злочину, вчиненого будь-ким з обвинувачених", - заявив суддя.

Деталі: Захист Фірташа подав клопотання про закриття справи проти його клієнта, посилаючись на підстави для відмови в екстрадиції, які міститься в рішеннях австрійських судів.

Адвокати українського бізнесмена зазначили, що Австрія відмовила у його видачі в Іспанію на тій підставі, що запит іспанських прокурорів ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" і лише повторював звинувачення ФБР без будь-яких доказів його участі в контролі, управлінні або нагляді за структурою, нібито створеної в Іспанії для відмивання грошей організованої злочинності.

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Хто є пан Фірташ?

Передісторія:

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США.

16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію.

Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Фірташ залишився в Австрії, доки суд ухвалить рішення щодо цього клопотання.

Українська правда