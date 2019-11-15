Одеський стадіон "Чорноморець" знову не змогли продати на аукціоні

Аукціон з з продажу стадіону "Чорноморець" (Одеса), який пройшов 14 листопада, завершився безрезультатно через відсутність учасників.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

"Аукціон з продажу стадіону Чорноморець завершився без результату. Не було учасників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.