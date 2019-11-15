4G у київському метро: на початку 2020 року планують підключити 10 станцій

Запуск 4G у київському метрополітені відбуватиметься поетапно, на початку 2020 року до інтернету підключать 10 станцій.

Про це написав у Facebook радник міськкого голови Києва Максим Бахматов.

Разом із "Київським метрополітеном" впровадженням 4G займатимуться оператори Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine та китайська компанія Huawei.

За словами Бахматова, у 1 кварталі 2020 року 4G Internet має запрацювати на станціях "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

Наприкінці 2020 - на початку 2021 - на всіх станціях.

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Економічна правда