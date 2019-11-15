OstChem Фірташа оскаржив рішення АМКУ про примусовий поділ

Підприємства, які входять до Group DF Дмитра Фірташа, оскаржили в Госпсуді Києва рішення Антимонопольного комітету про зловживання монопольним становищем і примусовий поділ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що позов до суду подали об'єднані в компанію Ostchem заводи азотної хімії: Сєвєродонецьке об'єднання Азот, Азот і Рівнеазот, а також трейдер добривами НФ Трейдінг Україна.

"Наші три заводи з виробництва мінеральних добрив і трейдер вже звернулися до Господарського суду міста Києва для того, щоб відстояти свої права. Ми вважаємо, що Антимонопольний комітет прийняв необґрунтоване рішення", - сказав директор компанії DF LEX Ігор Ярина.

За його словами, у АМКУ не було підстав для того, щоб зробити висновок про монопольну змову і стверджувати, що мало місце зловживання монопольним становищем.

"У суді ми будемо доводити, що для ухвалення рішення АМКУ використовував необ'єктивну інформацію і дуже сумнівну аргументацію. Ми вважаємо, що АМКУ навмисне використовував методику, що не застосовується в судах ЄС і в світі, що дозволило спотворити частки виробників на ринку", - заявив Ярина.

Нагадаємо, що 5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташ ау частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

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