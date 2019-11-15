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"Держава в смартфоні": Водійські права можна буде отримати поштою

П'ятниця, 15 листопада 2019, 15:53

Віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував можливість відновлення водійських прав через мобільний додаток.

Джерело: Facebook Михайла Федорова

Деталі: Федоров повідомив, що у новому оновлені додатку "Дія" з'явиться можливість відновити втрачені водійські права. Новий документ буде відправлено поштою.

Віцепрем'єр зазначив, що у 2018 році водійські посвідчення загубили 108 000 осіб.

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Нагадаємо:

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив проект "держава в смартфоні".

Українська правда

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