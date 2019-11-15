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Адвокат Трампа захищатиме Коломойського у США

П'ятниця, 15 листопада 2019, 13:55

Нью-йоркський адвокат Марк Касовіц, який багато років працював на Дональда Трампа, підписав угоду про захист американських ділових партнерів Ігоря Коломойського.

Джерело: Bloomberg із посиланням на повідомлення суду в Делавері, який розглядає справу "Приватбанк проти Коломойського"

Деталі: Касовіц представлятиме інтереси співвідповідачів Коломойського за цивільним позовом у Сполучених Штатах.

Справа стосується викрадення мільярдів доларів з українського "Приватбанку" і придбання за них офісних будівель і бізнесу в США.

Відзначається, що Коломойський перебуває під слідством Федерального бюро розслідувань і Федеральної прокуратури США.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів.

Українська правда

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Приватбанк Коломойський США

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