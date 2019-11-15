Екс-голова Майкрософт Україна стала заступницею гендиректора "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив Надію Васильєву заступницею генерального директора з цифровізації та інновацій концерну.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Головне завдання – cтворення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі Укроборонпрому.

Серед основних напрямків також визначається створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів та побудова Спільного центру Компетенцій з Науково-Технічною Радою з галузевими напрямками всередені із залученням НДІ, стартапів, науковців, новаторів, винахідників.

Надія Васильєва є кандидатом економічних наук, а також магістром міжнародного права, закінчила аспірантуру з маркетингу британського CIM та здобула EMBA, є випускницею американського Массачусетського Інституту Технологій з програми цифрової трансформації. Була Генеральним директором "Майкрософт Україна".



Економічна правда