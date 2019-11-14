З початку року Укргазбанк заробив понад півмільярда гривень прибутку

За 10 місяців 2019 року Укргазбанк заробив 576,3 мільярдів гривень прибутку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"На сьогодні у банку відсутні передумови для великого доформування резервів, таким чином за рахунок своєї операційної діяльності банк планує нарощувати прибуток.

Ми чітко дотримуємося своєї стратегії, з року в рік збільшуючи фінансовий результат банку і, відповідно, цей рік не стане винятком – ми плануємо перевищити прибуток попереднього року", – заявив перший заступник голови правління "Укргазбанку" Олександр Дубровін.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі фінустанови, у попередньому році прибуток держбанку за такий же період становив 538 млн грн. За 2018 рік банк заробив 769 млн грн прибутку.

Наразі клієнтами банку є понад 1,9 млн українців, понад 62 тисячі підприємців сегменту МСБ та майже 6,5 тисяч великих підприємств.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.