З початку року Укргазбанк заробив понад півмільярда гривень прибутку
За 10 місяців 2019 року Укргазбанк заробив 576,3 мільярдів гривень прибутку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"На сьогодні у банку відсутні передумови для великого доформування резервів, таким чином за рахунок своєї операційної діяльності банк планує нарощувати прибуток.
Ми чітко дотримуємося своєї стратегії, з року в рік збільшуючи фінансовий результат банку і, відповідно, цей рік не стане винятком – ми плануємо перевищити прибуток попереднього року", – заявив перший заступник голови правління "Укргазбанку" Олександр Дубровін.
Як повідомили Укрінформу в пресслужбі фінустанови, у попередньому році прибуток держбанку за такий же період становив 538 млн грн. За 2018 рік банк заробив 769 млн грн прибутку.
Наразі клієнтами банку є понад 1,9 млн українців, понад 62 тисячі підприємців сегменту МСБ та майже 6,5 тисяч великих підприємств.
Нагадаємо:
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.
У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.
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Економічна правда
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