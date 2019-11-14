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З початку року Укргазбанк заробив понад півмільярда гривень прибутку

Четвер, 14 листопада 2019, 20:24

За 10 місяців 2019 року Укргазбанк заробив 576,3 мільярдів гривень прибутку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"На сьогодні у банку відсутні передумови для великого доформування резервів, таким чином за рахунок своєї операційної діяльності банк планує нарощувати прибуток.

Ми чітко дотримуємося своєї стратегії, з року в рік збільшуючи фінансовий результат банку і, відповідно, цей рік не стане винятком – ми плануємо перевищити прибуток попереднього року", –  заявив перший заступник голови правління "Укргазбанку" Олександр Дубровін.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі фінустанови, у попередньому році прибуток держбанку за такий же період становив 538 млн грн. За 2018 рік банк заробив 769 млн грн прибутку.

Наразі клієнтами банку є понад 1,9 млн українців, понад 62 тисячі підприємців сегменту МСБ та майже 6,5 тисяч великих підприємств.

Нагадаємо:

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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Економічна правда

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