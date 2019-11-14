Зеленський обговорив з Туском "Північний потік-2"

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Євроради Дональдом Туском обговорив питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2".

Як пише "Європейська правда", про розмову у четвер повідомили у пресслужбі глави держави.

Розмова відбулася наступного дня після того, як німецький парламент з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".

"Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС", - прозвітували в офісі глави держави.

Як повідомляла "Європейська правда", в українському уряді переконані, що рішення Німеччини не дає зеленого світла для "Північного потоку-2", тому що з оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії газопровід.

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Європейська правда